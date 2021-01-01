  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الاسرى: خطوات تصعيدية للأسرى في السجون خلال الأيام المقبلة

الأحد 10 أكتوبر 2021 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الاسرى: خطوات تصعيدية للأسرى في السجون خلال الأيام المقبلة



رام الله /سما/

 أفادت هيئة الاسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن الأسرى في مختلف سجون الاحتلال، بدأوا اليوم بخطوات تصعيدية، للمطالبة بضرورة حل قضية أسرى حركة الجهاد الإسلامي بإعادتهم الى غرفهم وذلك بعد توزيعهم قبل أسبوعين على غرف التنظيمات الأخرى في أقسام المعتقلات، عقب عملية نفق الحرية (نفق جلبوع).

وأوضحت الهيئة، أن الخطوات ستستمر خلال الأيام المقبلة، حيث بدأت اليوم بإرجاع وجبات الغداء والعشاء، وسيتبعها تمرد وعودة أسرى الجهاد الى غرفهم ظهر يوم الثلاثاء المقبل ورفض دخولهم غرف التنظيمات الأخرى، فيما سيتم أغلاق الأقسام كافة يوم الأربعاء من الساعة الرابعة عصرا حتى نهاية اليوم.

وأضافت أن الأسرى سيقومون أيضا بإرجاع وجبتي الفطور والغداء يوم الخميس المقبل، والتشاور مع مختلف الفصائل مع نهاية الأسبوع للاتفاق على موعد لحل التنظيمات ضمن خطوات التصعيد الإضافية.

ولفتت الهيئة، الى أن إدارة سجون الاحتلال أخلت منتصف الشهر الماضي بالاتفاق الذي أبرم مع الحركة الأسيرة، والذي يقضي بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الخامس من الشهر الماضي (عملية نفق الحرية) والحفاظ على الاستقرار في كافة السجون، وحل مسألة توزيع أسرى حركة الجهاد الاسلامي، بمنع توزيعهم على غرف التنظيمات الأخرى وفتح غرفة أو غرفتين لهم في كل قسم بالسجون، إلا أن ذلك لم يتم حتى اللحظة.

#هيئة الاسرى والمحررين #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #اسرى الجهاد

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس مثيرة في لقاءات القاهرة وهذا ما طرحه الوفد الإسرائيلي في المفاوضات..

هآرتس: ضغوط أميركية ومصرية لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية يشارك فيها ممثلو حماس

صحيفة عبرية: ماسبب مطالبة حماس باطلاق سراح مروان البرغوثي ؟

قناة عبرية: خلافات كبيرة تهدد حكومة بينيت بسبب تصريحات شاكيد من دبي

وعود مصرية "جادة" بتقديم تسهيلات للتجار والمواطنين في قطاع غزة

مصادر فلسطينية:"إسرائيل" ترفض الإفراج عن أصحاب المحكوميات العالية

"مهما فعلت ستفشل".. وثائق إسرائيلية: القذافي ضغط على السادات بغية إرجاء حرب أكتوبر

الأخبار الرئيسية

مشعل وعباس

صحيفة: تقدم بملف صفقة الاسرى.. ومصر تسعى لترتيب لقاء بين الرئيس عباس وقيادة حماس

حسين الشيخ

الشيخ يرد على تصريحات بينت: الاحتلال سيرحل آجلاً أو عاجلاً وحركة التاريخ لا يحددها المستعمرون

بينيت: إقامة دولة فلسطينية يعني جلب “دولة إرهابية” على بعد 7 دقائق من منزلي"

9 وفيات و550 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1984 حالة تعافٍ

في الذكرى الـ54 على اغتياله.. ابنة جيفارا تتحدث عن أسرى نفق الحرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية