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مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون في يانون جنوب نابلس

الأحد 10 أكتوبر 2021 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون في يانون جنوب نابلس



نابلس /سما/

 سرق مستوطنون، اليوم الأحد، ثمار الزيتون من أراضي خربة يانون التابعة لبلدة عقربا جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين شرعوا بعمليات سرقة لثمار الزيتون في منطقة باب الديقة من أراضي يانون.

وأضاف، ان هناك تصاعدا في سرقة ثمار الزيتون خلال الفترة الحالية في كافة المناطق، وقد شهدت الأيام الماضية اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، تمثلت بإجبار المزارعين على مغادرة أراضيهم، والاعتداء عليهم، بالإضافة إلى سرقة وحرق وتقطيع الأشجار، خاصة في ريف نابلس الجنوبي.

يذكر أن أهالي قرية دير الحطب شرق نابلس تصدوا صباح اليوم لهجوم مستوطنين على قاطفي ثمار الزيتون في الأراضي القريبة من مستوطنة “ألون موريه”.

#قطف ثمار الزيتون #اعتداءات المستوطنين #بلدة عقربا

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