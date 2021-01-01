فلسطين تشارك بأعمال الاجتماع الـ67 للجنة العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان العرب

القاهرة /سما/

دأت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الـ67 للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب برئاسة تونس، للإعداد والتحضير لأعمال الاجتماع الـ86 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب يومي 13-14-الجاري، بمشاركة دولة فلسطين.

وضم وفد دولة فلسطين: رئيس مجلس الإسكان سميح العبد، ومدير عام الإدارة العامة للسياسات والتخطيط الإسكاني بوزارة الأشغال هالة أبو شقرة، ورئيس ديوان وزير الأشغال موفق كراكرة، والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .

وقال مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث في جامعة الدول العربية الوزير مفوض جمال الدين جاب الله، إن هذه الاجتماعات تناقش 21 بندا، ومن أهم البنود المعروضة على اللجنة البند الأول الخاص بمؤتمر الإسكان العربي، حيث إنه من المتوقع أن تستضيف جمهورية مصر العربية مؤتمر الإسكان العربي السابع عام 2022.

وأضاف في تصريح له على هامش الاجتماع، انه سيعرض أيضا ضمن بنود جدول الأعمال، البند السادس الخاص بالمنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، حيث إنه من المفترض أن تستضيف الأردن المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية بعنوان: “نحو مدن مرنه قادرة على الصمود تحديات… وفرص” المقرر عقده خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021 لما يمثله موضوع قدرة المدن على الصمود من أهمية لدى دولنا العربية.

وأوضح “أن البند الثامن في مشروع جدول الأعمال خاص بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، ومتابعة ما حدث من تشكيل مجموعة عمل من منسقي الاتصال الوطنيين المعنيين بمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة وممثلي أجهزة الإحصاء في الدول العربية لمتابعة موضوع المؤشرات ورصد المتابعة”.