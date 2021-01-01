مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في دير الحطب

نابلس /سما/

هاجم مستوطنون اليوم،الاحد مواطنين أثناء قطفهم ثمار الزيتون بأراضي بلدة دير الحطب شرق نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي دير الحطب عبد الكريم حسين أن مستوطنين هاجموا مواطنين كانوا يقطفون الزيتون داخل بوابة مستوطنة “ألون موريه”، ورشقوهم بالحجارة.

وأضاف أن المواطنين تصدوا للمستوطنين وردوا عليهم بالمثل، واعتقلت شرطة الاحتلال أحد المواطنين ونقلته الى مركز شرطة “أرئيل” للاستجواب، بتهمة رشق الحجارة على المستوطنين.

وقال حسين أن المواطنين الذين تمكنوا من الوصول لأراضيهم داخل بوابة المستوطنة، فوجئوا بقيام المستوطنين بزراعة مساحات واسعة من أراضيهم بأشجار متنوعة وقطف ثمارها.

وبين أن المياه العادمة من مستوطنة “ألون مرويه” تغرق أشجار الزيتون بالمناطق المحاذية، فيما قام مستوطنون برش مادة سامة على بعض الأشجار وتسببوا بتلفها.