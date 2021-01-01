قلقيلية: تشييع جثمان المناضل “أبو حسن حجاوي”

قلقيلية /سما/

شيعت جماهير غفيرة من محافظة قلقيلية الليلة الماضية جثمان المناضل غسان حوتري “أبو حسن” في مسقط رأسه بلدة حجة شرق قلقيلية.

وانطلق الجثمان ملفوفاً بالعلم الفلسطيني في موكب جنائزي عسكري مهيب ليوارى الثرى في مقبرة حجة.

وشارك في تشييع الفقيد اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية، المهندس وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، واللواء زياد هب الريح قائد جهاز الأمن الوقائي، ومحافظ محافظة طولكرم عصام أبو بكر، وأعضاء المجلس الثوري “اللواء إياد الأقرع، عبد الإله الأتيرة، واللواء جهاد مسيمي”، وأمين سر حركة فتح محمود ولويل، وفعاليات رسمية وشعبية من محافظة قلقيلية.

واستذكر محافظ قلقيلية مناقب الفقيد، داعياً له بالرحمة ومعزياً ذويه بهذا الفقدان الجلل، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه، وكان اللواء رواجبة قد نعى الفقيد صباح اليوم، في بيان صدر عن مكتبه بهذا الخصوص.

والفقيد هو أسير محرر وأحد قادة الحركة الاسيرة، اعتقل لعدة سنوات في سجون الاحتلال وتفرغ للعمل الوطني حيث كان متحدثاً باسم الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال، كما ترأس مجلس قروي حجة لسنوات عدة.