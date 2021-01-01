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غزة: المزارعون يحتجون على شروط الاحتلال لتصدير البندورة

الأحد 10 أكتوبر 2021 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: المزارعون يحتجون على شروط الاحتلال لتصدير البندورة



غزة /سما/

نظم الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين الفلسطينيين، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية رافضة للشروط التي وضعها الاحتلال أمام تصدير محصول البندورة من غزة إلى مدن الضفة المحتلة.

وشارك في الوقفة، التي نظمت أمام البوابة الخارجية لمعبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة، مزارعون وتجار ومصدرين للمحاصيل الزراعية، حيث عبروا عن رفضهم واستيائهم من شروط الاحتلال غير المبررة.

ويشترط الاحتلال للسماح بتصدير البندورة من غزة، نزع الغطاء الاخضر للبندورة (القمعة) عن كل حبه يتم تصديرها، وهو ما يرفضه المزارعون والمصدرون.

وردد المتظاهرون، هتافات تندد بالعراقيل والشروط التعجيزية التي يضعها الاحتلال أمام سلعهم الزراعية، مطالبين الامم المتحدة والمؤسسات والجهات الدولية والعربية، للوقوف عند مسؤولياتها لإجبار الاحتلال على رفع القيود عن تسويق وتصدير المنتجات الزراعية، والعمل على إدخال مدخلات الإنتاج لضمان استمرار العملية الزراعية في القطاع.

وقام المشاركون في الوقفة بإتلاف كميات من محصول البندورة التي يضع الاحتلال شروطا تعجيزية أمام مرورها عبر المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "معبر كرم أبو سالم".

ويعتبر محصول البندورة أهم محصول تسويقي، والذي يتربع على عرش المحاصيل التسويقية، وعدم تصديره يسبب خسائر مادية فادحة للمزارعين خاصة في ذروة أنتاج المحصول.

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