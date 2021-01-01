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هيئة الاسرى: توتر في عسقلان بسبب مماطلة الاحتلال بعلاج الأسير ناصر أبو حميد

الأحد 10 أكتوبر 2021 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الاسرى: توتر في عسقلان بسبب مماطلة الاحتلال بعلاج الأسير ناصر أبو حميد



رام الله /سما/

أفادت هيئة الاسرى والمحررين والمحررين، اليوم الأحد، أن حالة من التوتر في سجن عسقلان، بسبب تعمد إدارة السجن المماطلة في علاج الأسير ناصر أبو حميد، والذي يتواجد في ساحة الفورة ويرفض دخول الغرفة.

وقالت الهيئة، أن الإدارة أغلقت السجن، وأن الأسرى في حالة سخط على حالة الإهمال المعتمد للوضع الصحي للأسير ابو حميد والتسويف المتواصل بعدم إجراء الفحوصات اللازمة له وتقديم العلاج المناسب.

وحذرت الهيئة، من تفاقم الحالة الصحية للأسير ناصر أبو حميد، والذي يعاني من ورم في الرئة، لم تحدد طبيعته، ويعاني من سعال شديد بالإضافة لاستمرار فقدانه للوزن والتقيؤ ويشعر دائما بالخمول والهزل العام بالجسم وارتفاع شبه دائم في درجة الحرارة.

#الاسرى الفلسطينيين #سجن عسقلان، #الأسير ناصر أبو حميد

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