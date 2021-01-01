  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلفيت: يوم عمل تطوعي لمساعدة المزارعين في قطف الزيتون خلف الجدار

الأحد 10 أكتوبر 2021 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلفيت: يوم عمل تطوعي لمساعدة المزارعين في قطف الزيتون خلف الجدار



سلفيت /سما/

نظمت بلدية سلفيت يوم عمل تطوعي لمساعدة المزارعين في قطف الزيتون خلف الجدار.

وشارك في يوم العمل رئيس البلدية أ. عبد الكريم زبيدي وأعضاء المجلس البلدي وطاقم الموظفين، دعماً للمزارعين وأصحاب الأراضي في المنطقة الواقعة خلف الجدار.

وعبر زبيدي عن أهمية هذا النشاط لما فيه من دعم ومساندة للمزارعين وتعزيز صمودهم في وجه الاحتلال، وممارساته الاستيطانية.

وأكد على ضرورة مشاركة كل أهالي مدينة سلفيت في مثل هذه النشاطات لما فيه من حماية للأراضي والأشجار من السرقة، كما أردف زبيدي قائلاً: إن هذا النشاط أصبح بمثابة تقليد للبلدية في كل موسم للزيتون لدعم المزارعين وأصحاب الأراضي خلف الجدار.

#بلدية سلفيت #موسم قطف الزيتون

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس مثيرة في لقاءات القاهرة وهذا ما طرحه الوفد الإسرائيلي في المفاوضات..

هآرتس: ضغوط أميركية ومصرية لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية يشارك فيها ممثلو حماس

صحيفة عبرية: ماسبب مطالبة حماس باطلاق سراح مروان البرغوثي ؟

قناة عبرية: خلافات كبيرة تهدد حكومة بينيت بسبب تصريحات شاكيد من دبي

وعود مصرية "جادة" بتقديم تسهيلات للتجار والمواطنين في قطاع غزة

مصادر فلسطينية:"إسرائيل" ترفض الإفراج عن أصحاب المحكوميات العالية

"مهما فعلت ستفشل".. وثائق إسرائيلية: القذافي ضغط على السادات بغية إرجاء حرب أكتوبر

الأخبار الرئيسية

مشعل وعباس

صحيفة: تقدم بملف صفقة الاسرى.. ومصر تسعى لترتيب لقاء بين الرئيس عباس وقيادة حماس

حسين الشيخ

الشيخ يرد على تصريحات بينت: الاحتلال سيرحل آجلاً أو عاجلاً وحركة التاريخ لا يحددها المستعمرون

بينيت: إقامة دولة فلسطينية يعني جلب “دولة إرهابية” على بعد 7 دقائق من منزلي"

9 وفيات و550 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1984 حالة تعافٍ

في الذكرى الـ54 على اغتياله.. ابنة جيفارا تتحدث عن أسرى نفق الحرية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية