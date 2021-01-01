سلفيت /سما/

نظمت بلدية سلفيت يوم عمل تطوعي لمساعدة المزارعين في قطف الزيتون خلف الجدار.

وشارك في يوم العمل رئيس البلدية أ. عبد الكريم زبيدي وأعضاء المجلس البلدي وطاقم الموظفين، دعماً للمزارعين وأصحاب الأراضي في المنطقة الواقعة خلف الجدار.

وعبر زبيدي عن أهمية هذا النشاط لما فيه من دعم ومساندة للمزارعين وتعزيز صمودهم في وجه الاحتلال، وممارساته الاستيطانية.

وأكد على ضرورة مشاركة كل أهالي مدينة سلفيت في مثل هذه النشاطات لما فيه من حماية للأراضي والأشجار من السرقة، كما أردف زبيدي قائلاً: إن هذا النشاط أصبح بمثابة تقليد للبلدية في كل موسم للزيتون لدعم المزارعين وأصحاب الأراضي خلف الجدار.