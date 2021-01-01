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إحصائية: إسرائيل استقبلت 20360 مهاجرًا جديدًا منذ بداية 2021

الأحد 10 أكتوبر 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية: إسرائيل استقبلت 20360 مهاجرًا جديدًا منذ بداية 2021



القدس المحتلة /سما/

نشرت وزارة الهجرة والاستيعاب والوكالة اليهودية بيانات حول الهجرة إلى إسرائيل خلال عام 2021.
 
وأفادت المعطيات وفق القناة 7 العبرية، أنه منذ بداية عام 2021 وحتى اليوم هاجر حوالي 20360 مهاجرًا جديدًا إلى إسرائيل، بزيادة قدرها 31٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت أن 5،075 شخصًا هاجروا من روسيا، و3،104 هاجروا من الولايات المتحدة، وهاجر فرنسا 2،819، و2،123 مهاجرًا من أوكرانيا، و 1،589 مهاجرًا من إثيوبيا، 780 مهاجرًا من بيلاروسيا (زيادة بنسبة 69٪)، جاء 633 مهاجرًا من الأرجنتين، و490 مهاجرًا من المملكة المتحدة (زيادة بنسبة 20٪)، و 438 مهاجرًا من البرازيل، و373 مهاجرا قدموا من جنوب أفريقيا.
 
وبحسب معطيات الوزارة والوكالة فإن أكثر من نصف المهاجرين هم من الشباب حتى سن 35 عاما.
 
كما تظهر البيانات أن 17.3٪ من المهاجرين يعملون في مهن الخدمات والتجارة والتسويق، و 6.1٪ في العلوم الإنسانية والاجتماعية، و 5.2٪ في المهن التقنية والهندسية، و 4.2٪ في المهن الطبية وشبه الطبية، و 3.6٪ في مهن المحاسبة والقانون و2.7٪ من المهاجرين في مهن التعليم.
 
وكانت مدينة القدس أكثر مدينة استوعبا أعداد من المهاجرين، تليها تل أبيب بـ 2،122 مهاجرًا ، ونتانيا 2031 مهاجرًا ، وحيفا مع 1410 مهاجرًا، وأسدود بحوالي 744 مهاجرا، رعنانا 728، بيت شيمش 600، نهاريا 679، بئر السبع 641، وبات يام 622.
 
وجاء المهاجرون من عشرات الدول، في ظل أزمة كورونا وإلغاء الرحلات الجوية حول العالم، وذلك بفضل مخطط خاص تديره وزارة العليا والاستيعاب والوكالة اليهودية.

#اسرائيل #الهجرة إلى إسرائيل

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