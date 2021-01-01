أبو شحادة يهاجم الشرطة الإسرائيلية: توفر الأمان للإرهاب اليهودي باللد

القدس المحتلة /سما/

هاجم عضو الكنيست عن القائمة المشتركة سامي أبو شحادة الشرطة الإسرائيلية لعدم تقديمها أي لائحة اتهام ضد اليهود في اللد بتهمة الاعتداء على المواطنين العرب ومقتل موسى حسون بنيران مستوطن في مايو الماضي.



وقال أبو شحادة وفق القناة 7 العبرية: "قررت الشرطة الإسرائيلية توفير شبكة أمان للإرهاب اليهودي في اللد وعدم ملاحقة المجرمين الذين اعتدوا على المواطنين العرب وممتلكاتهم في أيار الماضي".



وأضافت: "الشرطة أعطت الضوء الأخضر لاستمرار الإرهاب اليهودي في اللد وبشكل عام تتم محاكمة العرب ضحايا الإرهاب اليهودي فقط".