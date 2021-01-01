داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد

غزة /سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى والثانية والثالثة حتى الرقم (50) من كشف رقم (2021/33).

ودعت الهيئة في بيان لها الواردة أسمائهم في تلك الحافلات للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وبينت أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

رابط كشف (2021/33):