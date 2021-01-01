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داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد

الأحد 10 أكتوبر 2021 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد



غزة /سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى والثانية والثالثة حتى الرقم (50) من كشف رقم (2021/33).

ودعت الهيئة في بيان لها الواردة أسمائهم في تلك الحافلات للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وبينت أهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

رابط كشف (2021/33):

#غزة #وزارة الداخلية #الهيئة العامة للمعابر والحدود #معبر رفح #الية السفر #قطاع غزة

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