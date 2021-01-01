الشيخ يرد على تصريحات بينت: الاحتلال سيرحل آجلاً أو عاجلاً وحركة التاريخ لا يحددها المستعمرون

رام الله /سما/

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ اليوم الأحد ، إن أبشع أشكال الإرهاب هو الاحتلال وليس إقامة دولة فلسطينية وفقا للشرعية الدولية..

وشدد الشيخ على أن الإرهاب هو تحدي الشرعية الدولية و الاستمرار باحتلال أرض وشعب لهم الحق التاريخي والطبيعي بالعيش بحرية وكرامة واستقلال.

وأضاف الوزير حسين الشيخ : نقول سيرحل هذا الاحتلال آجلا أو عاجلاً ،، وحركة التاريخ لا يحددها المستعمرون.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن حكومته لا تتجاهل الفلسطينيين ولكنها في نفس الوقت تتعلم من التجارب السابقة، ولذلك لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف بينيت خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل في القدس، إن “وجود دولة فلسطينية يعني جلب دولة إرهابية على بعد 7 دقائق من منزلي”.

وجاءت أقوال بينيت ردًا على تصريحات ميركل خلال المؤتمر. والتي قالت فيها إنها ما تزال ترى أن حل الدولتين مهم للتوصل لحل مع الفلسطينيين.