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السجن 15 عاما وغرامة مالية 15 ألف دينار لمدان ببيع مواد مخدرة

الأحد 10 أكتوبر 2021 02:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي فراس عبد الغني والقاضي مثنى الزبيدي والقاضي مجد عناب حكماً بإدانة المتهم (ع،ع) عن تهمة بيع مواد مخدرة بالاشتراك سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالسجن مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني وعن التهمة الثانية وهي حيازة مواد مخدرة بقصد تعاطيها سندا للمادة 5/1 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة، وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها  وكيل النيابة العامة الأستاذ فادي اسليم وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.

#بداية نابلس #السجن #مواد مخدرة #غرامة مالية

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