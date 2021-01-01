  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"كورونا" عالميا: 4 ملايين و864 ألف وفاة و238 مليونا و414 ألف إصابة

الأحد 10 أكتوبر 2021 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كورونا" عالميا: 4 ملايين و864 ألف وفاة و238 مليونا و414 ألف إصابة



وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 864 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 238 مليونا وما يزيد على 414 ألف اصابة، تعافى منهم 215 مليونا وما يقارب من 532 ألف مريض.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس السبت 350 ألفا و 764 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,528 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (968 وفاة)، وأميركا (581 وفاة)، والمكسيك (489 وفاة)، والبرازيل (387 وفاة)، ورومانيا (279 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: أميركا (42,357 إصابة)، وبريطانيا (34,950 إصابة)، وروسيا (29,362 إصابة)، وتركيا (28,645 إصابة)، والهند (17,940 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (733,058 وفاة)، والبرازيل (600,880 وفاة)، والهند (450,621 وفاة)، والمكسيك (281,958 وفاة)، وروسيا (216,415 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (45,179,209 إصابات)، والهند (33,953,475 إصابة)، والبرازيل (21,567,181 إصابة)، وبريطانيا (8,120,713 إصابة)، وروسيا (7,775,365 إصابة).

#فيروس كورونا #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: ماسبب مطالبة حماس باطلاق سراح مروان البرغوثي ؟

قناة عبرية: خلافات كبيرة تهدد حكومة بينيت بسبب تصريحات شاكيد من دبي

شاهد.. بلدية غزة : هبوط كبير في المنطقة المتضررة في شارع بغداد بحي الشجاعية

"مهما فعلت ستفشل".. وثائق إسرائيلية: القذافي ضغط على السادات بغية إرجاء حرب أكتوبر

ابنة تشي جيفارا تتحدث عن زيارة والدها لغزة عام 1959: كان يقول.. يجب القتال الى جانب الشعب الفلسطيني

الكشف عن مشروع جزائري ضخم في تركيا (صور)

شاب فلسطيني يربي داخل منزله أخطر أنواع الثعابين (فيديو)

الأخبار الرئيسية

بينيت: إقامة دولة فلسطينية يعني جلب “دولة إرهابية” على بعد 7 دقائق من منزلي"

9 وفيات و550 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1984 حالة تعافٍ

في الذكرى الـ54 على اغتياله.. ابنة جيفارا تتحدث عن أسرى نفق الحرية

وعود مصرية "جادة" بتقديم تسهيلات للتجار والمواطنين في قطاع غزة

هنية

هآرتس: ضغوط أميركية ومصرية لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية يشارك فيها ممثلو حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية