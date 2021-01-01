رفح: ضبط مروّج عملة مزيفة

رفح / سما /

قبضت المباحث العامة في رفح جنوب قطاع غزة، على “م. أ”، بعد قيامه بترويج عملة مزورة على عدد من المحلات التجارية.

وقال مدحت زعرب رئيس قسم المباحث برفح، إن طواقم القسم تابعت المعلومات الواردة حول قيام أحد الأشخاص بتمرير عملة مزورة على عدد من المحال التجارية، وباشرت العناصر بإجراءات التحريات اللازمة، قبل أن يتم ضبط المدعو “أ” وبحوزته مبلغ مالي مزور بقيمة 800 شيكل.

وأشار زعرب إلى أنه وباستجواب المدعو، اعترف بقيامه بتمرير العملة المزورة على عدد من المحلات التجارية، لافتًا إلى أنه تم إحالة المضبوطات وملف القضية إلى مكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.