عائلة غولدين تطالب ألمانيا بوقف دعمها المالي لغزة حتى إعادة الجنود

القدس المحتلة / سما /

شارك والد الضابط الإسرائيلي المفقود في قطاع غزة هدار غولدين سمحا ولئيا غولدين في وقفة أمام فندق "الملك داوود" في القدس حيث توجد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل احتجاجا على دعم ألمانيا لمنظمات تدعم الفلسطينيين.



وقال والد هدار: "أتوقع أن توقف ألمانيا المساعدات لغزة حتى عودة الجنود الإسرائيليين، وهذا يجب أن تطلبه الحكومة الإسرائيلية من ألمانيا".



وأضاف: "قبل عامين كنا مع الرئيس ريفلين في ألمانيا والتقينا بوزراء في الحكومة وكان الوزراء ينتظرون ردا إسرائيليا يتطلب منهم ذلك، حتى يومنا هذا لم يصل الرد، وأتوقع أن تطالب الحكومة التي يقودها بينيت في اجتماع مع ميركل بوقف الأموال التي تدخل غزة حتى تعيد حماس الجنود والمدنيين إلى إسرائيل".



وتابع: "الحكومة الإسرائيلية لا تعمل على إعادة الجنود والمدنيين ابني هادار غولدين وأورون شاؤول، وهناك فرصة هنا لممارسة ضغوط دولية على حماس من ألمانيا ومصر، والحكومة الإسرائيلية لا تطالب بذلك".



ولم يتوقع غولدين احتمال أن تعيد إسرائيل الجنود الأسرى في عملية عسكرية، قائلا: "الجيش الإسرائيلي لا يعيد جنوده حتى عندما تكون هناك عملية وجولة أخرى".