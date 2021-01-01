  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

عائلة غولدين تطالب ألمانيا بوقف دعمها المالي لغزة حتى إعادة الجنود

الأحد 10 أكتوبر 2021 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة غولدين تطالب ألمانيا بوقف دعمها المالي لغزة حتى إعادة الجنود



القدس المحتلة / سما /

شارك والد الضابط الإسرائيلي المفقود في قطاع غزة هدار غولدين سمحا ولئيا غولدين في وقفة أمام فندق "الملك داوود" في القدس حيث توجد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل احتجاجا على دعم ألمانيا لمنظمات تدعم الفلسطينيين.

 
وقال والد هدار: "أتوقع أن توقف ألمانيا المساعدات لغزة حتى عودة الجنود الإسرائيليين، وهذا يجب أن تطلبه الحكومة الإسرائيلية من ألمانيا".
 
وأضاف: "قبل عامين كنا مع الرئيس ريفلين في ألمانيا والتقينا بوزراء في الحكومة وكان الوزراء ينتظرون ردا إسرائيليا يتطلب منهم ذلك، حتى يومنا هذا لم يصل الرد، وأتوقع أن تطالب الحكومة التي يقودها بينيت في اجتماع مع ميركل بوقف الأموال التي تدخل غزة حتى تعيد حماس الجنود والمدنيين إلى إسرائيل".
 
وتابع: "الحكومة الإسرائيلية لا تعمل على إعادة الجنود والمدنيين ابني هادار غولدين وأورون شاؤول، وهناك فرصة هنا لممارسة ضغوط دولية على حماس من ألمانيا ومصر، والحكومة الإسرائيلية لا تطالب بذلك".
 
ولم يتوقع غولدين احتمال أن تعيد إسرائيل الجنود الأسرى في عملية عسكرية، قائلا: "الجيش الإسرائيلي لا يعيد جنوده حتى عندما تكون هناك عملية وجولة أخرى".

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: ماسبب مطالبة حماس باطلاق سراح مروان البرغوثي ؟

قناة عبرية: خلافات كبيرة تهدد حكومة بينيت بسبب تصريحات شاكيد من دبي

شاهد.. بلدية غزة : هبوط كبير في المنطقة المتضررة في شارع بغداد بحي الشجاعية

"مهما فعلت ستفشل".. وثائق إسرائيلية: القذافي ضغط على السادات بغية إرجاء حرب أكتوبر

ابنة تشي جيفارا تتحدث عن زيارة والدها لغزة عام 1959: كان يقول.. يجب القتال الى جانب الشعب الفلسطيني

الكشف عن مشروع جزائري ضخم في تركيا (صور)

شاب فلسطيني يربي داخل منزله أخطر أنواع الثعابين (فيديو)

الأخبار الرئيسية

بينيت: إقامة دولة فلسطينية يعني جلب “دولة إرهابية” على بعد 7 دقائق من منزلي"

9 وفيات و550 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1984 حالة تعافٍ

في الذكرى الـ54 على اغتياله.. ابنة جيفارا تتحدث عن أسرى نفق الحرية

وعود مصرية "جادة" بتقديم تسهيلات للتجار والمواطنين في قطاع غزة

هنية

هآرتس: ضغوط أميركية ومصرية لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية يشارك فيها ممثلو حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية