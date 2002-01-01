الأسير خليل أبو عرام يشرع بإضراب إسنادي للأسرى الإداريين

رام الله / سما /

شرع الأسير خليل أبو عرام، اليوم الأحد، بإضراب إسنادي للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام.

وأفاد نادي الأسير، في بيان صحفي، بأنه من المتوقع أن تنضمّ مجموعة أخرى من الأسرى للإضراب، مشيرا إلى أن الأسير أبو عرام يقبع في سجن "عسقلان"، وهو معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن لسبع مؤبدات، ويعدّ من أبرز القيادات داخل سجون الاحتلال.

ولفت إلى أن ستّة معتقلين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم الإداري، أقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 88 يوما، ومقداد القواسمة منذ 81 يوما، وعلاء الأعرج منذ 64 يوما، وهشام أبو هواش منذ 55 يوما، ورايق بشارات منذ 50 يوما، إضافة إلى شادي أبو عكر المضرب منذ 47 يوما.