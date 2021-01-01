بلدية خان يونس تطلق حملة نظافة للشوارع والأحياء

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أطلقت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة حملة نظافة بعنوان "بالنظافة نرتقي" لكنس الرمال الزائدة في الشوارع والأحياء وتقليم الأشجار وإزالة النفايات. والتخلص من المكاره الصحية.

وشارك في الحملة التي انطلقت من مفترق الكف "مدخل خان يونس الشمالي" في شارع جمال عبد الناصر -الطريق الغربية-رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة، ورئيس بلدية القرارة م. أحمد شعت، ومدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، وأعضاء لجنة حي السطر، وعدد من موظفي صناع الجمال في بلدية خان يونس.

وخلال كلمة له، أكد د . البطة على أهمية حملة النظافة التي تشرف عليها وزارة الحكم المحلي بغزة، مشيرًا إلى أنها تأتي استكمالاً لجهود البلدية الرامية إلى الحفاظ على مستوى متقدم من النظافة وحماية البيئة المحيطة والصحة العامة في خان يونس بالإضافة إلى إعادة المظهر الجمالي والحضاري لخان يونس.

وشدد د. البطة على أن البلدية قامت بتوفير المعدات المطلوبة للعمل وآلياتها المختلفة وطواقم صناع الجمال لإنجاح الحملة ولترسيخ مفهوم المحافظة على البيئة والنظافة العامة في كل أحياء خان يونس، بالإضافة إلى نشر ثقافة روح العمل الجماعي والتطوعي وتعزيز المشاركة الشعبية للمواطنين في عمل البلديات وإعلامهم بالجهود المبذولة في قطاع الصحة العامة.

وبين أن الحملة مفتوحة وتشمل في مرحلتها الأولى تنظيف شارع جمال عبد الناصر وإزالة الأتربة على جانبي الطريق وتقليم الأشجار والتخلص من النفايات، وستستمر وصولاً لكافة شوارع خان يونس الرئيسية والفرعية وخاصة الأحياء التي تشهد كثافة سكانية عالية، معربًا عن أمله استمرار مراكمة الجهود من أجل الوصول إلى خان يونس نظيفة وجميلة.