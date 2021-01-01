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مايا دياب تقبل تحدي رامي عياش في لفتة إنسانية لمساعدة أطفال لبنان

الأحد 10 أكتوبر 2021 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مايا دياب تقبل تحدي رامي عياش في لفتة إنسانية لمساعدة أطفال لبنان



وكالات / سما /

أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن قبولها تحدي "عياش الطفولة" ضمن مبادرة "تحدي التعلم" الذي أطلقه الفنان رامي عيش، لتخفيف أعباء الأقساط المدرسية عن بعض العائلات اللبنانية.

وأعربت مايا دياب عن شكرها لرامي عياش على اختيارها بهذا التحدي، ونقلت التحدي إلى "النائبة السابقة في البرلمان اللبناني، بولا يعقوبيان، والدكتورة ندى سويدان، والدكتور رائد لطوف، والدكتور نيكولا كيومجي".

في حين رد عياش بالقول: "باسمنا وباسم التلميذ اللي رح توصلك شهادة تسجيلو من المدرسة مباشرة، منشكرك من القلب مايا، وشكرا سلف للأحباب السيدة بولا يعقوبيان صاحبة المبادرات الكبيرة والدكتورة ندى والدكتور رائد صديق الجمعية والدكتور كيومجي".

وكانت جمعية "عياش الطفولة" قد أطلقت مبادرة "تحدي التعلم، وذلك لتخفيف أعباء الأقساط المدرسية عن بعض العائلات اللبنانية، حيث أن كل شخصية فنية أو اجتماعية تقبل التحدي، تتكفل بتعليم طفل لمدة عام كامل الهدف دائما هو بناء الإنسان".

#مايا دياب #رامي عياش #لبنان #أطفال #الأقساط المدرسية

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