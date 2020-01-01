ميسي مهدد بالغياب أمام أوروغواي

وكالات / سما /

بات الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مهددا بالغياب عن مباراة منتخب بلاده أمام أوروغواي.

وتلتقي الأرجنتين بطلة كوبا أمريكا 2020 مع أوروغواي في الساعات الأولى من فجر الإثنين، لحساب تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وكشفت قناة "تي إن تي" الأرجنتينية, عن احتمالية غياب ليونيل ميسي عن المباراة، بسبب المعاناة من آلام في الركبة، وأكدت أن الأمر لم يتبين بعد.

ميسي عانى من نفس الإصابة مع باريس سان جيرمان قبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، لكنه في النهاية تمكن من المشاركة وسجل أول أهدافه مع الفريق.

ميسي كذلك قد يغيب يوم الخميس المقبل عن لقاء الأرجنتين وبيرو في التصفيات بنهاية العطلة الدولية.

يشار إلى أن ميسي احتاج وقتا طويلا للتأقلم بدنيا مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان قبل الانتظام في المباريات.