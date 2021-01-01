  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المفتي العام يحذر من انتهاك حرمة مقبرة "مأمن الله"

الأحد 10 أكتوبر 2021 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي العام يحذر من انتهاك حرمة مقبرة "مأمن الله"



القدس المحتلة / سما /

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، من عزم مؤسسات "صهيو - أميركية" إقامة احتفال على جزء من مقبرة "مأمن الله" بمدينة القدس المحتلة، التي تحتضن رفات مقدسيين ومسلمين منذ العصور الإسلامية المتقدمة.

وقال الشيخ حسين في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن عددا من مسؤولي إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، يترأسهم السفير السابق ديفيد فريدمان المقيم في مستعمرة "بيت إيل"، ووزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، يسعون لإقامة حفل في مقبرة مأمن الله، يوم غدٍ الإثنين.

وأكد أن مقبرة "مأمن الله" تعود إلى أصل الوجود الإسلامي في مدينة القدس، والاعتداء عليها يمثل تعديا سافرا على أحياء المسلمين، وأمواتهم، ومسا بمشاعرهم في مختلف أنحاء العالم، وهي وقف إسلامي، تضم رفات عدد كبير من أبناء المسلمين، ورموزهم العلمية، والوطنية، وسبق لسلطات الاحتلال أن استولت عليها، لإقامة ما يسمى بـ"متحف التسامح" على رفات أموات المسلمين.

وفي السياق ذاته، ندّد المفتي العام بهذه الغطرسة والعنصرية والإمعان بالجرائم التي تطال البشر والحجر والأموات أيضاً، مشددا على أن إجراءات التهويد والتهجير التي تمارسها سلطات الاحتلال في القدس، تهدف إلى طمس التاريخ الإسلامي والعربي فيها، وهو يمس بكرامة الأحياء والأموات دون أي رادع ديني أو أخلاقي أو قانوني.

وناشد المنظمات والهيئات الدولية، بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الأعمال الاستفزازية والعدوانية، مطالباً بوضع حد حازم لاستهداف الأماكن الدينية الإسلامية بالعدوان والتدنيس.

#مقبرة مأمن الله #المفتي العام #المسجد الاقصى #محمد حسين #القدس

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: ماسبب مطالبة حماس باطلاق سراح مروان البرغوثي ؟

شاهد.. بلدية غزة : هبوط كبير في المنطقة المتضررة في شارع بغداد بحي الشجاعية

قناة عبرية: خلافات كبيرة تهدد حكومة بينيت بسبب تصريحات شاكيد من دبي

"مهما فعلت ستفشل".. وثائق إسرائيلية: القذافي ضغط على السادات بغية إرجاء حرب أكتوبر

صحيفة هآرتس : قائد الذراع البرية في جيش الاحتلال يشرح "لماذا لا يحتل الجيش قطاع غزة؟"

ابنة تشي جيفارا تتحدث عن زيارة والدها لغزة عام 1959: كان يقول.. يجب القتال الى جانب الشعب الفلسطيني

شاب فلسطيني يربي داخل منزله أخطر أنواع الثعابين (فيديو)

الأخبار الرئيسية

9 وفيات و550 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1984 حالة تعافٍ

في الذكرى الـ54 على اغتياله.. ابنة جيفارا تتحدث عن أسرى نفق الحرية

وعود مصرية "جادة" بتقديم تسهيلات للتجار والمواطنين في قطاع غزة

هنية

هآرتس: ضغوط أميركية ومصرية لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية يشارك فيها ممثلو حماس

صفقة

صحيفة تكشف كواليس مثيرة في لقاءات القاهرة وهذا ما طرحه الوفد الإسرائيلي في المفاوضات..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية