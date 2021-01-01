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غزة: مزارعون يواصلون الاحتجاج على شروط الاحتلال التعجيزية لتصدير منتجاتهم

الأحد 10 أكتوبر 2021 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: مزارعون يواصلون الاحتجاج على شروط الاحتلال التعجيزية لتصدير منتجاتهم



غزة/ سما /

واصل مزارعون وتجار من قطاع غزة، تنظيم وقفات احتجاجية رفضًا لاستمرار سياسات الاحتلال القائمة على حرمانهم بحرية التصدير.

ونظم المزارعون اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام بوابة معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد لقطاع غزة، للمطالبة بالضغط على الاحتلال للسماح تصدير المنتجات بدون أي عراقيل وشروط تعجيزية.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بالسماح لهم بتسويق منتجاتهم وفق المواصفات الفلسطينية، وبإنقاذ محاصيلهم الزراعية في ظل محاولات الاحتلال إفسادها من خلال منع تصديرها، ما يضع السلة الغذائية في غزة بدائرة الخطر.

وطالب المزارعون بالوقوف إلى جانب حقهم في التصدير بحرية مع استمرار الحصار المفروض على القطاع، وطالبوا “الأنسكو” بالتدخل للضغط على الاحتلال لرفع شروطه عن عملية التصدير، ووقف العراقيل والشروط التعجيزية التي يضعها لإتمام العملية التسويقية إلى مدن الضفة الغربية والخارج.

وأتلف بعض المزارعين كميات من المحاصيل، التي يضع الاحتلال شروطًا تعجيزية أمام مرورها عبر معبر كرم أبو سالم.

ويصر الاحتلال على عدم السماح بتسويق البندورة للضفة بدون (قمعة)، وهو ما يؤثر على المنتج الزراعي وجودته ويكبد المزارعين الكثير من الخسائر.

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