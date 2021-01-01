التعليم بغزة تنفذ أنشطة لغرس "قيمة التضامن مع الأسرى" لدى طلبة المدارس

غزة / سما /

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة بتنفيذ نشاطات وفعاليات مدرسية تُركز على غرس قيمة "التضامن مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الصهيوني".

وتتضمن الفعاليات تفعيل الإذاعة المدرسية وتصميم البوسترات والمطويات وعقد ندوات ومسابقات واستضافة أسرى محررين.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم لدى طلبة المدارس والذي تُطلقه الوزارة و يستمر طيلة العام الدراسي الحالي.

ويجري خلال البرنامج التركيز على تعزيز قيمة واحدة كل أسبوع، تكون ضمن مجال القيم الإسلامية والأخلاقية والسلوكية والوطنية والاجتماعية.

وخلال الأسبوع الحالي يتم التركيز على قيمة التضامن مع الأسرى الأبطال، والعمل على توعية طلبة المدارس بقضية الأسرى من جميع النواحي.