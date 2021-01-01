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إحصائية: إسرائيل استقبلت 20360 مهاجرا جديدا منذ بداية العام

الأحد 10 أكتوبر 2021 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية: إسرائيل استقبلت 20360 مهاجرا جديدا منذ بداية العام



القدس المحتلة / سما /

 استقبلت اسرائيل منذ بداية العام 2021 نحو 20360 مهاجرا جديدا بزيادة قدرها 31٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حسب احصائيات وزارة الهجرة والاستيعاب والوكالة اليهودية.

وأفادت المعطيات وفق القناة 7 العبرية، أن أكثر من نصف المهاجرين هم من الشباب حتى سن 35 عاما.

وأوضحت أن 5،075 شخصا هاجروا من روسيا، و3،104 هاجروا من الولايات المتحدة، وهاجر فرنسا 2،819، و2،123 مهاجرا من أوكرانيا، و 1،589 مهاجرا من إثيوبيا، 780 مهاجرًا من بيلاروسيا (زيادة بنسبة 69٪)، جاء 633 مهاجرا من الأرجنتين، و490 مهاجرا من المملكة المتحدة (زيادة بنسبة 20٪)، و 438 مهاجرا من البرازيل، و373 مهاجرا قدموا من جنوب أفريقيا.

وكانت مدينة القدس أكثر مدينة استوعبت أعدادا من المهاجرين، تليها تل أبيب بـ 2،122 مهاجرا ، ونتانيا 2031 مهاجرا ، وحيفا مع 1410 مهاجرا، وأسدود بحوالي 744 مهاجرا، رعنانا 728، بيت شيمش 600، نهاريا 679، بئر السبع 641، وبات يام 622.

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