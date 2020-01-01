5 ضحايا في اختيارات المرشحين للكرة الذهبية 2021

وكالات / سما /

أثارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية, جدلا كبيرا, بعد الكشف عن 30 مرشحا للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2021 "بالون دور".

وغاب العديد من النجوم عن القائمة الأولية لجائزة الكرة الذهبية, ما صنع الكثير من التساؤلات حول سبب عدم تواجدهم.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز خمسة لاعبين كانوا يستحقون على الأقل التواجد في القائمة الأولية لـ"البالون دور".

1- فيديريكو كييزا:

رغم وجود 5 لاعبين من منتخب إيطاليا بطل كأس أمم أوروبا في القائمة، إلا أن فيديريكو كييزا مهاجم يوفنتوس أحد أهم نجوم "الآتزوري" هجوميا، غاب عن القائمة.

يأتي ذلك رغم دور كييزا المهم في "يورو 2020" خاصة في الأدوار الحاسمة، حين سجل هدفا في الوقت الإضافي ضد النمسا, ثم هدف بلاده الوحيد في نصف النهائي أمام إسبانيا.

وتألق اللاعب في الموسم الحالي مع يوفنتوس وأيضا خلال الموسم الماضي، وسجل ثنائية في مرمى بورتو, وسجل هدف الفوز (1-0) على تشيلسي الإنجليزي قبل أيام في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

2- توماس مولر:

نجم بايرن ميونخ الألماني المخضرم، العائد للتوهج رغم ظهوره المخيب في كأس أمم أوروبا 2020 مع "الماكينات".

وبالنظر لأرقامه في الموسم الماضي، سجل مولر 11 هدفا وصنع 19 في 33 مباراة بالدوري الألماني "البوندسليغا".

وقدم مولر مساعدات فنية قوية للثنائي سيرجي غنابري وروبرت ليفاندوفسكي في الخط الأمامي للعملاق "البافاري".

3- إيميليانو مارتينيز ويان أوبلاك:

الحارسان الكبيران الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز والسلوفيني يان أوبلاك، غابا عن قائمة الـ30 لاعبا, رغم دورهما البارز في العديد من الإنجازات على مدار العام.

وقاد مارتينيز منتخب بلاده للقب كوبا أمريكا 2021 بمجموعة من التصديات الهائلة في ركلات الترجيح، خاصة ضد كولومبيا في نصف النهائي, ثم في النهائي ضد البرازيل, وفاز بجائزة أفضل حارس في البطولة.

وبالنسبة لأوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد، يعدّ في نظر الكثيرين الأفضل بمركزه في العالم حاليا, إذ فاز بجائزة "زامورا" في الموسم الماضي كأحسن حارس في الدوري الإسباني، بعدما أسهم بقوة في تتويج فريقه بلقب "الليغا" الأول منذ عام 2014.

تفوق أوبلاك جعله ينضم لقائمة الترشيحات لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم، لكنه غاب عن قائمة اللاعبين المرشحين لـ"البالون دور".

4- كاسيميرو:

البرازيلي كاسيميرو لاعب ريال مدريد الإسباني وأحد أفضل لاعبي الوسط الدفاعي في العالم، كان له دورا كبيرا مع "الملكي" ومنتخب بلاده على مدار العام.

لاعب "الميرينعي" قاد منتخب بلاده لنهائي بطولة كوبا أمريكا 2021 التي خسرتها البرازيل بهدف دون رد أمام الأرجنتين, وكان له دور فعال في تأهل ناديه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا والمنافسة حتى الرمق الأخير على لقب "الليغا".

يشار إلى أن اسم الفائز بجائزة "بالون دور" 2021 سيتم الإعلان عنه يوم 29 نوفمبر من العام الحالي.