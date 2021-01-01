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جلسة استماع جديدة للشهود في قضية مقتل نزار بنات

الأحد 10 أكتوبر 2021 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جلسة استماع جديدة للشهود في قضية مقتل نزار بنات



رام الله / سما /

 تنعقد في هذه الأثناء، جلسة استماع للشهود بقضية مقتل الناشط السياسي نزار بنات، الذي قتل بعد اعتقاله في الرابع والعشرين من حزيران /يونيو 2021.

وقال المحامي غاندي امين، من فريق الدفاع عن قضية نزار بنات، “اليوم ستنعقد المحكمة العسكرية الخاصة بعدالة نزار، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وستقدم النيابة 4 شهود من الشرطة والشرطة القضائية”.

وهذه الجلسة الرابعة في قضية محاكمة المتهمين بمقتل الناشط نزار بنات. والأسبوع الماضي، عقدت جلسة للشهود في مقر هيئة القضاء العسكري في مدينة البيرة، كشفت اختراق هاتف نزار الخلوي، وأنه كان على رأس قائمة للمطلوبين، وأظهرت جلسة الاستماع إلى الشهود وجود مخالفة لتعليمات تمنع الضرب والتعذيب، وأن نزار وصل المستشفى متوفيًا.

وقتل نزار بنات في الرابع والعشرين من يونيو حزيران 2020، بعد اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية، وبينت آثار التشريح لجثمانه، أنه تعرض للضرب بالعتلات الحديدية.

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