وعود مصرية "جادة" بتقديم تسهيلات للتجار والمواطنين في قطاع غزة

غزة/ سما /

أعلن رئيس وفد القطاع الخاص الموفد من قطاع غزة إلى العاصمة المصرية القاهرة وليد الحصري، عن تلقيهم وعودات جادة بتقديم تسهيلات للتجار والمواطنين في القطاع، عقب اجتماع الوفد مع المسؤولين المصرين.

وقال "الحصري" في بيانٍ له اليوم الأحد إن المسؤولين المصريين وعدوا بزيادة حجم التبادل التجاري بين قطاع غزة ومصر، إلى جانب تقديم تسهيلات كبيرة سيلمسها التجار والمواطنين خلال الأسابيع القادمة.

وستشمل التسهيلات _تبعًا للحصري_ زيادة كمية البضائع الواردة من معبر رفح البري، والموافقة على إدخال أصناف جديدة والسماح بالتصدير من قطاع غزة.

أيضًا سيتم الموافقة على إدخال مواد لغزة، لأول مرة مثل الحديد والأدوات الكهربائية والمعدات والمكن للمصانع والمعدات الطبية والسيارات والأدوية وقطع الغيار والزجاج، وفق "الحصري".

وأشار إلى أن الجانب المصري وعد بتسهيل حركة التجار ورجال الأعمال على المعبر، وتعزيز نظام "الترانزيت" والتأسيس لمرحلة جديدة من الشراكة.

وعبر "الحصري" عن ارتياح الوفد الشديد لكل ما سمعه من المسؤولين المصريين، لافتاً أن الوفد تقدم بورقة مطالب باسم القطاع الخاص من أجل تعزيز التبادل التجاري.