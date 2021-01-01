وزارة الصحة بغزة : 5 حالات وفاة و327 إصابة بفيروس كورونا

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 5 حالات وفاة و327 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1509 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 1460 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 176468 إصابة بينها 14366 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 160642 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1460.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 295 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 191.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 768590 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 455147 شخصًا.