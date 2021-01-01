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هل تضّمن نسبة المطعّمين بغزة تحقيق المناعة المجتمعية ؟

الأحد 10 أكتوبر 2021 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل تضّمن نسبة المطعّمين بغزة تحقيق المناعة المجتمعية ؟



غزة/ سما /

قالت وزارة الصحة في غزة، إن ارتفاع نسبة التطعيم بلقاح فيروس كورونا في القطاع إلى 70% تضمّن تحقيق مناعة مجتمعية ضد الوباء.

وذكر مدير دائرة الطب الوقائي الوزارة مجدي ضهير في تصريح صحفي، إن عدد متلقي اللقاح في قطاع غزة وصل حاليًا إلى 425 ألف من الفئة المستهدفة التي تقدر عددها 2 مليون و200 ألف مواطن بنسبة تطعيم بلغت 40%.

وأشار ضهير، إلى أن نسبة التطعيم لا زالت بعيدة عن تحقيق المناعة المجتمعية التي نسعى للوصول إليها.

وأوضح أن الطواقم الطبية ستسعى خلال الأيام والأسابيع المقبلة إلى رفع نسبة التطعيم في القطاع إلى 70%.

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