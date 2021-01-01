أول ظهور لرفعت الأسد بعد عودته إلى سوريا برفقة حفيدته

وكالات

نشرت شمس الأسد حفيدة رفعت الأسد يوم السبت، صورة لها برفقة جدها في أول ظهور للأخير بعد عودته إلى سوريا.

وقام نجل رفعت الأسد، دريد الأسد بإعادة نشر صورة ابنته رفقة جدها على صفحته على فيسبوك.

وتعد هذه الصورة الأولى لرفعت الأسد بعد عودته إلى سوريا بشكل سري بعد صدور حكم بالسجن مدة 4 سنوات في فرنسا في سبتمبر الماضي.

وذكرت صحيفة ”الوطن“ السورية، نقلا عن مصادر الجمعة، أن الرئيس السوري بشار الأسد سمح لعمه رفعت الأسد المنفي منذ العام 1984 بالعودة إلى البلاد.

وقالت الصحيفة إن ”رفعت الأسد (84 عاما) وصل الخميس إلى دمشق؛ وذلك منعا لسجنه في فرنسا بعد صدور حكم قضائي، وبعد مصادرة ممتلكاته وأمواله في إسبانيا أيضا“.

وكانت وسائل إعلام سورية عدة قد كشفت، الجمعة، أن رفعت الأسد عاد إلى سوريا ليل الخميس.

وفي التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي، ثبتت محكمة الاستئناف الباريسية حكما بالسجن أربع سنوات صادرا على رفعت الأسد عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، بعد إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.