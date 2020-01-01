مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة والقدس

القدس المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من المواطنين في الضفة ومدينة القدس المحتلتين.

ففي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: محمد رامي نعيم طقاطقة (16 عاما)، ورضا هشام سلام ديرية (16 عاما)، وكلاهما من بلدة بيت فجار، وهشام الخطيب من منطقة الجداول من بيت جالا.

وفي ساعة متأخرة من الليلة الماضية اقتحمت آليات الاحتلال أطراف بلدتي بيت وزن وصرة غرب نابلس، وصادرت كاميرات المراقبة من عدة محال تجارية؛ للبحث عن مقاومين استخدموا سيارة وأطلقوا النار على مستوطنة يتسهار جنوب نابلس.

وفي رام الله وسط الضفة الغربية داهمت آلياتٍ أخرى للاحتلال، قرية كفر نعمة قضاء ، وتمركزت في عدة حارات فيها.

واقتحمت قوة إسرائيلية اخرى ضاحية الرامة في الخليل وداهمت أحد المنازل، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

ومن القدس اعتقلت قوات الاحتلال شابًا فلسطينيًا بزعم العثور على سلاح وذخائر في منزله بمخيم شعفاط.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبادة أبو جمعة من بلده الطور بالقدس المحتلة.

وارتكبت قوات الاحتلال 2694 انتهاكاً خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي زادت بنسبة 40 % عن سبتمبر/ أيلول من العام المنصرم 2020، بحسب تقرير فلسطيني محلي.

ووثق التقرير، 156 عملية دهم لمنازل المواطنين و315 اقتحاماً لمناطق مختلفة في الضفة والقدس المحتلة، اعتقل خلالها الاحتلال 363 مواطنًا، وبلغ عدد الحواجز 352 مؤقتًا وثابتًا.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عمليات اعتقال بشكل يومي، تتركز في ساعات الليلة، يتخللها عمليات تخريب للمنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.