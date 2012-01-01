رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الأحد، على تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين في عدة قرى بالضفة الغربية، خاصة مع انطلاق موسم قطاف الزيتون.

كما تناولت الصحف على صدر صفحاتها الأولى آخر المستجدات المتعلقة بالأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

ارتفاع وتيرة واعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم

ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام و19 آخرون معزولون في ظروف شديدة القسوة بـ"النقب"

وقفة دعم وإسناد للأسير مقداد القواسمة أمام مستشفى "كابلان" بأراضي الـ48

11 وفاة و467 إصابة جديدة بـ"كورونا" و2012 حالة تعافٍ

بمشاركة رسمية وشعبية.. إطلاق حملة "فزعة" لدعم المزارعين من بلدة بيتا اليوم

"اتحاد طلاب كاليفورنيا" يقر قانونا يربط المساعدات المالية لإسرائيلية باحترام حقوق الفلسطينيين

لبنان يغرق في الظلام بعد نفاد الوقود بمعملين رئيسيين لإنتاج الكهرباء

افتتاح فعاليات سوق بيت لحم الثقافي

جمعية علماء الهند تدين قرار الاحتلال السماح لليهود بالصلاة في "الأقصى"

الحرارة أعلى من معدلها بحدود 3 درجات مئوية

* "الأيام":

تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال

مراقبون فلسطينيون: تسارع الاستيطان يحول خيار حل الدولتين لنظام فصل عنصري

خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بسبب تصريحات شاكيد من دبي

جمعية علماء الهند تدين قرار الاحتلال السماح لليهود بالصلاة في "الأقصى"

مسؤول مصري: الكرة في الملعب الإسرائيلي بشأن التهدئة والتبادل

وقفة دعم وإسناد للأسير مقداد القواسمة أمام مستشفى "كابلان"

كورونا: 11 وفاة ورصد 467 إصابة جديدة

السعودية: تصاريح العمرة للمطعمين بجرعتين ضد "كورونا"

لبنان يغرق في الظلام بشكل كامل بعد نفاد وقود معملين لإنتاج الكهرباء

* "القدس":