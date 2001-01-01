  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شارك في عملية القبض على صدام حسين .. وفاة قائد القوات الأمريكية بالسرطان

الأحد 10 أكتوبر 2021 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شارك في عملية القبض على صدام حسين .. وفاة قائد القوات الأمريكية بالسرطان



وكالات

أعلنت صحيفة the hill عن وفاة الجنرال ريموند أوديرنو الذي قاد قوات التحالف في نهاية حرب العراق، عن عمر يناهز 67 عاما.

وصرح متحدث باسم عائلة أوديرنو للصحيفة بقوله "إنني أستطيع أن أؤكد ببالغ الأسف وفاة الجنرال ريموند أوديرنو في الثامن من أكتوبر / تشرين الأول". وقال إن السرطان كان سبب الوفاة.

ووفقا لـ The Hill، في 2001-2004، قاد أوديرنو فرقة المشاة الرابعة، التي شاركت في عملية 2003 للعثور على الزعيم العراقي الراحل صدام حسين والقبض عليه. ومنذ عام 2008 إلى عام 2010، قاد أوديرنو التحالف أولا ثم القوات الأمريكية في العراق بين 2011-2015 شغل منصب رئيس أركان الجيش الأمريكي. وترك الخدمة العسكرية عام 2015.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن عن تعازيهما في وفاة الجنرال.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: هناك تقدم في محادثات القاهرة وهذه هي رؤية حماس بشأن صفقة التبادل وتثبيت التهدئة ..

مسؤول مصري : المباحثات مع حماس في القاهرة لم تفشل وتطورات هامة بملفي "صفقة التبادل والتهدئة"

شاهد.. بلدية غزة : هبوط كبير في المنطقة المتضررة في شارع بغداد بحي الشجاعية

تعرَف على ترتيب جواز السفر الفلسطيني عالميا وعربيا حسب مؤشر هينلي

"مهما فعلت ستفشل".. وثائق إسرائيلية: القذافي ضغط على السادات بغية إرجاء حرب أكتوبر

مؤرخ اسرائيلي: حرب تدمير شاملة على "إسرائيل" قادمة لا محالة

صحيفة هآرتس : قائد الذراع البرية في جيش الاحتلال يشرح "لماذا لا يحتل الجيش قطاع غزة؟"

الأخبار الرئيسية

هنية

هآرتس: ضغوط أميركية ومصرية لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية يشارك فيها ممثلو حماس

صفقة

صحيفة تكشف كواليس مثيرة في لقاءات القاهرة وهذا ما طرحه الوفد الإسرائيلي في المفاوضات..

مروان البرغوثي

صحيفة عبرية: ماسبب مطالبة حماس باطلاق سراح مروان البرغوثي ؟

محكوم

مصادر فلسطينية:"إسرائيل" ترفض الإفراج عن أصحاب المحكوميات العالية

اسرى

بدران: حماس تتعهد بتحرير "أسرى جلبوع" في أول صفقة تبادل مع الاحتلال الإسرائيلي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية