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فيديو نادر لهتلر وهو يشاهد مباراة ومغردون: مصاب بـ "الرعاش"

الأحد 10 أكتوبر 2021 03:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو نادر لهتلر وهو يشاهد مباراة ومغردون: مصاب بـ "الرعاش"



وكالات/سما/


تداولت صحفات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نادر للزعيم النازي أدولف هتلر خلال مشاهدته دورة الألعاب الأولمبية عام 1936.

وبدا هتلر (1889- 1945) خلال جلوسه في المدرجات غير ثابت، حيث أخذ يهز جسمه إلى الأمام والخلف بشكل غريب.

وفيما فسر البعض حركات الزعيم النازي بأنه كان متحمسا خلال متابعة المباراة، قال آخرون إن تلك الحركات ناجمة عن إصابته بمرض شلل الرعاش.


وقال أحد المتابعين: "توجد أدلة قوية على إدمانه على عقار الميتامفيتامين المخدر. وهناك فيلم يظهر يده اليسرى وهي ترتعش؛ وهو ما يمكن أن يكون إشارة لإصابته بالشلل الرعاش.وهناك فيلم آخر - تمت إضافة الكلمات له باستخدام تكنولوجيا قراءة الشفاه - يظهر هتلر وهو يشكو من ارتعاش ذراعه".


وكتب آخر: "بالفعل هو مصاب بمرض الرعاش وكثير من الفيديوهات له ويده اليسار خلف ظهره لعدم قدرته على التحكم بأفعالها وحركاتها وليس من الحماس كما ذكر صاحب الحساب".

#أدولف هتلر #المانيا #الرعاش #مرض الرعاش

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