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غرامة 1000 دولار والسجن 4 أيام لأمريكية بسبب دبة وصغارها (فيديو)

الأحد 10 أكتوبر 2021 03:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غرامة 1000 دولار والسجن 4 أيام لأمريكية بسبب دبة وصغارها (فيديو)



وكالات/سما/

حكم على شابة أمريكية بالسجن 4 أيام وبغرامة قدرها 1000 دولار لاقترابها أكثر من اللزوم من دبة وصغارها في متنزه ييلوستون الوطني.

وأقرت سامانثا ديرينغ بذنبها في الاقتراب لمسافة أدنى من 91 مترا من هذه الدبة الرمادية لالتقاط صورة لها في العاشر من مايو الماضي في هذا المتنزه الطبيعي الشاسع، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المدعي العام في وايومينغ.

وفي ذاك اليوم، كانت الشابة البالغة من العمر 25 عاما في منطقة رورينغ ماونتن عندما أطلت دبة وصغارها الثلاثة، وفي حين عاد الزوار الآخرون أدراجهم وركبوا سياراتهم عملا بالتعليمات الموجهة إليهم في هذه الحالة، استمرت سامانثا ديرينغ في التقاط الصور بالرغم من محاولة الدبة إبعادها.

وقال المدعي العام بوب موراي إن "الحيوانات البرية في متنزه ييلوستون الوطني هي فعلا برية. فالمتنزه ليس حديقة حيوانات يمكن فيها التفرج على هذه الكائنات بكل أمن في الجهة المقابلة من حاجز فاصل".

وشدد على أن "الاقتراب من دبة رمادية وصغارها ضرب من الغباء، ومن حسن حظ ديرينغ أننا نتكلم عنها بصفتها متهمة وليس سائحة مبتورة الأطراف".

وتمنع قواعد المتنزه الاقتراب من الحيوانات الكبيرة على مسافة تقل عن 23 مترا ومن الدببة والذئاب على مسافة دون 91 مترا.

#دب #الولايات المتحدة الأمريكية #صور

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