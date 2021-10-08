إليسا تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات (صورة)

دبي/سما/

حصلت الفنانة اللبنانية إليسا، على تأشيرة الإقامة الذهبية لدولة الإمارات، والتي تعطى لأصحاب المواهب المتخصصة والفنانين والباحثين والمبدعين، لتكون أحدث المشاهير الحاصلين عليها.

وتداولت مواقع فنية عربية صورة لحصول المطربة اللبنانية على الإقامة الذهبية من دائرة الهجرة والجوازات في دبي.



كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لإليسا وهي تلبي دعوة المدير التنفيذي لفندق "بلازو فيرساتشي" في دبي على الغداء، بعد حصولها على الإقامة الذهبية.



وحسب المصادر، حضر الغداء مدير أعمال إليسا، أمين أبي ياغي، والمخرجة إنجي جمال، والمنتج إيلي خوري.