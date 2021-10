البرتغال تفوز بثلاثية نظيفة على قطر بقيادة رونالدو (فيديو)

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده للفوز بثلاثية بيضاء على المنتخب القطري في المباراة الودية التي جمعتهما يوم السبت ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية البرتغال كل من كريستيانو رونالدو وخوسيه فونتي وأندريه سيلفا في الدقائق 37 و48 و90 على الترتيب.



وحطم رونالدو رقما جديدا اليوم عندما أصبح أكثر لاعب أوروبي مشاركة في المباريات الدولية برصيد 181 مباراة، وفك الشراكة مع الإسباني سيرخيو راموس (180 مباراة).

يذكر أن عميد لاعبي العالم هو النجم الماليزي السابق، سه تشين آن، برصيد 195 مباراة، لعبها خلال تمثيله منتخب بلاده بين عامي 1969 و1984.

Most international goals: 112 ⚽️

Most nations scored against: 46 ????

Most appearances by a European: 181 ????????



