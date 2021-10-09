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البرتغال تفوز بثلاثية نظيفة على قطر بقيادة رونالدو (فيديو)

الأحد 10 أكتوبر 2021 02:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البرتغال تفوز بثلاثية نظيفة على قطر بقيادة رونالدو (فيديو)



لشبونة/سما/

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده للفوز بثلاثية بيضاء على المنتخب القطري في المباراة الودية التي جمعتهما يوم السبت ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية البرتغال كل من كريستيانو رونالدو وخوسيه فونتي وأندريه سيلفا في الدقائق 37 و48 و90 على الترتيب.


وحطم رونالدو رقما جديدا اليوم عندما أصبح أكثر لاعب أوروبي مشاركة في المباريات الدولية برصيد 181 مباراة، وفك الشراكة مع الإسباني سيرخيو راموس (180 مباراة).

يذكر أن عميد لاعبي العالم هو النجم الماليزي السابق، سه تشين آن، برصيد 195 مباراة، لعبها خلال تمثيله منتخب بلاده بين عامي 1969 و1984.


كما عزز رونالدو بهدفه اليوم، رقمه القياسي كهداف تاريخي على مستوى المنتخبات بـ112 هدفا.

وأضاف قطر إلى قائمة المنتخبات التي سجل في شباكها ليرتفع عددها إلى 46 منتخبا.


يذكر أن قطر تشارك بشكل استثنائي واعتباري ضمن المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم التي ستستضيفها العام المقبل دون احتساب نتائج المباريات التي تكون طرفا فيها.

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