  1. الرئيسية
  2. الرياضة

برشلونة يهدد عثمان ديمبلي

السبت 09 أكتوبر 2021 11:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يهدد عثمان ديمبلي



وكالات/سما/

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، آخر المستجدات المتعلقة بتجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق حول توقيعه على عقدٍ جديد حتى الآن.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، يضغط على ديمبلي، لتجديد عقده، بعد عودته من الإصابة.

وأضافت، أن إدارة برشلونة لا ترغب في رحيل ديمبلي مجانًا في نهاية الموسم، وفي حالة عدم موافقته على التجديد سيتم تجميده ولن يشارك في أي مباراة.

وبالإضافة إلى العامل الاقتصادي، يتمسك برشلونة بتجديد عقد ديمبلي، لما سيضيفه فنيًا للفريق، الذي يعاني هذا الموسم بعد رحيل ليونيل ميسي.

#برشلونة #عثمان ديمبيلي

الأكثر قراءة اليوم

مصادر: هناك تقدم في محادثات القاهرة وهذه هي رؤية حماس بشأن صفقة التبادل وتثبيت التهدئة ..

مسؤول مصري : المباحثات مع حماس في القاهرة لم تفشل وتطورات هامة بملفي "صفقة التبادل والتهدئة"

شاهد.. بلدية غزة : هبوط كبير في المنطقة المتضررة في شارع بغداد بحي الشجاعية

تعرَف على ترتيب جواز السفر الفلسطيني عالميا وعربيا حسب مؤشر هينلي

صحيفة هآرتس : قائد الذراع البرية في جيش الاحتلال يشرح "لماذا لا يحتل الجيش قطاع غزة؟"

مؤرخ اسرائيلي: حرب تدمير شاملة على "إسرائيل" قادمة لا محالة

"مهما فعلت ستفشل".. وثائق إسرائيلية: القذافي ضغط على السادات بغية إرجاء حرب أكتوبر

الأخبار الرئيسية

الشيخ جراح

تدخل “الشاباك” لمحاربة الجريمة “مصلحة مشتركة”.. والشيخ جراح أمام اختبار “العنب والناطور”

خح

تقرير: من دمشق إلى تل أبيب فجوهانسبرغ.. هذا ما فعله الموساد بالجنرال الإيراني

جيفارا

ابنة تشي جيفارا تتحدث عن زيارة والدها لغزة عام 1959: كان يقول.. يجب القتال الى جانب الشعب الفلسطيني

"كان" العبرية تكشف عن الوعود التي قطعتها حماس لمصر لانجاز ملف التهدئة وتبادل الاسرى

القذافي

"مهما فعلت ستفشل".. وثائق إسرائيلية: القذافي ضغط على السادات بغية إرجاء حرب أكتوبر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية