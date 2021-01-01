برشلونة يهدد عثمان ديمبلي

وكالات/سما/

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، آخر المستجدات المتعلقة بتجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق حول توقيعه على عقدٍ جديد حتى الآن.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، يضغط على ديمبلي، لتجديد عقده، بعد عودته من الإصابة.

وأضافت، أن إدارة برشلونة لا ترغب في رحيل ديمبلي مجانًا في نهاية الموسم، وفي حالة عدم موافقته على التجديد سيتم تجميده ولن يشارك في أي مباراة.

وبالإضافة إلى العامل الاقتصادي، يتمسك برشلونة بتجديد عقد ديمبلي، لما سيضيفه فنيًا للفريق، الذي يعاني هذا الموسم بعد رحيل ليونيل ميسي.