سرحان يكشف آخر مستجدات ملف إعادة إعمار قطاع غزة

غزة/سما/

كشف رئيس اللجنة الحكومية لإعمار قطاع غزة ناجي سرحان، مساء يوم السبت، عن آخر مستجدات ملف إعادة إعمار القطاع.

و قال سرحان في تصريح صحفي، إن هناك وعودات مصرية بإعادة بناء الأبراج والعمارات السكنية وتقدمنا بطلب رسمي لهم بأن يكون إعمارهم أولوية، ولكن لدى الأخوة المصريين اهتمامات تتعلق بالبنى التحتية.

وأضاف سرحان، أن هناك تعهد مصري بإدخال جميع المواد اللازمة لعملية إعادة الإعمار، خصوصا المواد الأساسية، وسوف تشهد الأيام المقبلة إدخال هذه المواد

وأوضح أنه تم الاتفاق مع الأخوة المصريين على آليات العمل في شارع الرشيد الممتد من السودانية وحتى الواحة، ورصف الشارع الواصل بين الواحة والمدرسة الأمريكية، وإنهاء تصميمات مشروع مجمع سكني في منطقة المدرسة الأمريكية



وتابع: "تم الانتهاء من المخططات الأولية لإنشاء جسر في منطقة الشجاعية، والآن بصدد عمل مشاريع البنى التحتية التي تحيط بالجسر ومن ثم التنفيذ".

وأرفد: "لا يوجد جديد فيما يتعلق بتجهيز البنى التحتية في قطاع غزة بالمناطق التي تعرضت للقصف الإسرائيلي، بسبب عدم وجود اهتمام من قبل المانحين لهذه العملية".

وبين أن هناك تفاهم مع الأخوة القطريين لبدء تنفيذ عمليات البنى التحتية في المرحلة المقبلة، ويمكن لهذه العملية أن تأخذ عدة أشهر، ومطلوب إيجاد التمويل والتسريع لإعادة إعمار البنى التحتية.

وأردف: "زيارتنا إلى القاهرة كانت إيجابية، ونأمل أن يكون ما اتفقنا عليه خطوة للأمام في عملية إعادة الإعمار".