  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سرحان يكشف آخر مستجدات ملف إعادة إعمار قطاع غزة

السبت 09 أكتوبر 2021 11:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرحان يكشف آخر مستجدات ملف إعادة إعمار قطاع غزة



غزة/سما/

كشف رئيس اللجنة الحكومية لإعمار قطاع غزة ناجي سرحان، مساء يوم السبت، عن آخر مستجدات ملف إعادة إعمار القطاع.

و قال سرحان في تصريح صحفي، إن هناك وعودات مصرية بإعادة بناء الأبراج والعمارات السكنية وتقدمنا بطلب رسمي لهم بأن يكون إعمارهم أولوية، ولكن لدى الأخوة المصريين اهتمامات تتعلق بالبنى التحتية.

وأضاف سرحان، أن هناك تعهد مصري بإدخال جميع المواد اللازمة لعملية إعادة الإعمار، خصوصا المواد الأساسية، وسوف تشهد الأيام المقبلة إدخال هذه المواد

وأوضح أنه تم الاتفاق مع الأخوة المصريين على آليات العمل في شارع الرشيد الممتد من السودانية وحتى الواحة، ورصف الشارع الواصل بين الواحة والمدرسة الأمريكية، وإنهاء تصميمات مشروع مجمع سكني في منطقة المدرسة الأمريكية


وتابع: "تم الانتهاء من المخططات الأولية لإنشاء جسر في منطقة الشجاعية، والآن بصدد عمل مشاريع البنى التحتية التي تحيط بالجسر ومن ثم التنفيذ".

وأرفد: "لا يوجد جديد فيما يتعلق بتجهيز البنى التحتية في قطاع غزة بالمناطق التي تعرضت للقصف الإسرائيلي، بسبب عدم وجود اهتمام من قبل المانحين لهذه العملية".

وبين أن هناك تفاهم مع الأخوة القطريين لبدء تنفيذ عمليات البنى التحتية في المرحلة المقبلة، ويمكن لهذه العملية أن تأخذ عدة أشهر، ومطلوب إيجاد التمويل والتسريع لإعادة إعمار البنى التحتية.

وأردف: "زيارتنا إلى القاهرة كانت إيجابية، ونأمل أن يكون ما اتفقنا عليه خطوة للأمام في عملية إعادة الإعمار".

#ناجي سرحان #اعادة اعمار غزة #مصر #القاهرة

الأكثر قراءة اليوم

غزة : الاعلان عن تفاصيل الاتفاق مع مصر لاعادة اعمار القطاع

مصادر: هناك تقدم في محادثات القاهرة وهذه هي رؤية حماس بشأن صفقة التبادل وتثبيت التهدئة ..

مسؤول مصري : المباحثات مع حماس في القاهرة لم تفشل وتطورات هامة بملفي "صفقة التبادل والتهدئة"

شاهد.. بلدية غزة : هبوط كبير في المنطقة المتضررة في شارع بغداد بحي الشجاعية

تعرَف على ترتيب جواز السفر الفلسطيني عالميا وعربيا حسب مؤشر هينلي

صحيفة هآرتس : قائد الذراع البرية في جيش الاحتلال يشرح "لماذا لا يحتل الجيش قطاع غزة؟"

مؤرخ اسرائيلي: حرب تدمير شاملة على "إسرائيل" قادمة لا محالة

الأخبار الرئيسية

الشيخ جراح

تدخل “الشاباك” لمحاربة الجريمة “مصلحة مشتركة”.. والشيخ جراح أمام اختبار “العنب والناطور”

خح

تقرير: من دمشق إلى تل أبيب فجوهانسبرغ.. هذا ما فعله الموساد بالجنرال الإيراني

جيفارا

ابنة تشي جيفارا تتحدث عن زيارة والدها لغزة عام 1959: كان يقول.. يجب القتال الى جانب الشعب الفلسطيني

"كان" العبرية تكشف عن الوعود التي قطعتها حماس لمصر لانجاز ملف التهدئة وتبادل الاسرى

القذافي

"مهما فعلت ستفشل".. وثائق إسرائيلية: القذافي ضغط على السادات بغية إرجاء حرب أكتوبر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية