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قناة عبرية: اعتقال إسرائيلي في دبي بتهمة بيع "كميات كبيرة" من الهيروين

السبت 09 أكتوبر 2021 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: اعتقال إسرائيلي في دبي بتهمة بيع "كميات كبيرة" من الهيروين



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن سلطات دبي اعتقلت إسرائيليا بشبهة بيعه كميات كبيرة من مادة الهيروين المخدرة.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، الجمعة، أن محكمة إماراتية ستجري أول جلسة في هذه القضية يوم غد الأحد.

ونقل الموقع عن المحامي أوري بن ناتان (وهو محامي الموقوف مع محام آخر يدعى نيك كاوفمان) تأكيده أن موكله لا يزال محتجزا في دبي، مشيرا إلى أنه يحاول التواصل مع إدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي، بغية "الرد على هذه الشبهات بأنسب طريقة".


وأوضح الموقع أن المحاميين تواصلا مع شرطة إمارة دبي فور علمهما باحتجاز الإسرائيلي، للاشتباه في تهريبه كمية كبيرة من المخدرات.

ومن المقرر، أن يدخل اتفاق دخول الإسرائيليين إلى دبي دون تأشيرة ابتداء من يوم غد الأحد.

وقالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد: "نتحدث عن اتفاق متبادل. إذا استمر الانخفاض في معدلات الإصابة بالفيروس، فإن إسرائيل ستفتح الأجواء في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر للسياح المطعمين".

ومنذ اتفافية التطبيع المبرمة بين الطرفين في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، تطورت العلاقات الإسرائيلية الإماراتية إلى نحو غير مسبوق، وبات التنسيق بينهما حاضرا في كافة المجالات السياسية، والاقتصادية، والرياضية، وغيرها.

#دبي #الهيروين #اسرائيل #تهريب الهيروين

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