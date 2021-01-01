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هنية يستقبل ابنة "شيخ الأسرى" فؤاد الشوبكي

السبت 09 أكتوبر 2021 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يستقبل ابنة "شيخ الأسرى" فؤاد الشوبكي



القاهرة /سما/

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يوم السبت، إن الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي المناضل فؤاد الشوبكي قامة كبيرة وصاحب تاريخ وطني حافل.

وأشاد رئيس الحركة خلال استقبال ابنته رنا فؤاد الشوبكي، بصمود شيخ الأسرى وثباته أمام جبروت السجّان، مؤكدًا أن قضية الأسرى قضية وطنية وعلى سلم أولويات الحركة، وستقدم كل الأثمان لتحريرهم.

بينما أشارت ابنة الأسير فؤاد إلى معاناة والدها في الأسر بظل الأمراض التي يعاني منها منذ سنوات، متمنيةً على قيادة الحركة البقاء على العهد وإنهاء معاناة والدها وكل الأسرى داخل السجون.

#حركة حماس #اسماعيل هنية #فؤاد الشوبكي

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