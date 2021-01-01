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"بيغ رامي" يصعد لنهائي مستر أولمبيا.. فهل يحافظ على لقبه العالمي؟ (فيديو وصور)

السبت 09 أكتوبر 2021 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بيغ رامي" يصعد لنهائي مستر أولمبيا.. فهل يحافظ على لقبه العالمي؟ (فيديو وصور)



فلوريدا/سما/

تأهل المصري ممدوح السبيعي الملقب بـ"بيغ رامي" البالغ 37 عاما إلى نهائي فئة الوزن المفتوح بمنافسات مستر أولمبيا 2021 والتي تعتبر البطولة الأكبر والأشهر برياضة كمال الأجسام.

ويعتبر الوزن المفتوح الأكثر شهرة وجاذبية في مستر أولمبيا، وواجه السبيعي (بطل المسابقة العام الماضي) منافسه اللدود الأمريكي براندون كاري (بطل المسابقة عام 2019) في التصفية النهائية ليتأهلا للنهائي سويا، حيث سيقفان على خشبة المسرح مرة أخرى في ساعة متأخرة من مساء الليلة بتوقيت الشرق الأوسط، في مركز أورانج كاونتي للمؤتمرات في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

ونال "بيغ رامي" شهرة واسعة العام الماضي عندما أصبح أول مصري يتوج بلقب مستر أولمبيا، وتتمنى الجماهير العربية بشكل عام والمصرية على وجه الخصوص، العاشقة لهذا النوع من الرياضة، أن يتوج السبيعي باللقب العالمي للمرة الثانية على التوالي ويبقى متربعا على عرش رياضة كمال الأجسام.

#بيغ رامي #مستر أولمبيا #فلوريدا

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