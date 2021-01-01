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مجهولون يهاجمون جنديا إسرائيليا سابقا في برلين

السبت 09 أكتوبر 2021 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجهولون يهاجمون جنديا إسرائيليا سابقا في برلين



برلين/سما/

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، تعرض جندي إسرائيلي سابق لاعتداء مساء الجمعة في أحد شوارع برلين حيث قام شخص مجهول، أو أكثر، برشه بمواد مهيجة فيما سقط أرضا.

وكان الجندي وعمره 29 عاما يرتدي قميصاً يحمل شعار الجيش الإسرائيلي عندما وجه مجهول أو أكثر إهانة له تتعلق بديانته، بحسب الشرطة التي أشارت في بيان مقتضب إلى "هجوم معاد للسامية".

وفر المهاجمون وفتحت الشرطة تحقيقا في "احتمال حدوث إصابات جسدية جسيمة بدوافع سياسية".

وتحيي ألمانيا اليوم الذكرى الثانية للهجوم الفاشل على كنيس يهودي في مدينة هاله شرق البلاد خلال عيد الغفران، وحاول حينها المعتدي دخول الكنيس لإطلاق النار على المصلين، لكنه فشل. مع ذلك، قتل شخصين في الشارع وفي مطعم للوجبات الخفيفة قبل اعتقاله والحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

#الجيش الاسرائيلي #جندي اسرائيلي #المانيا #برلين

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