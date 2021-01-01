  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

مصر: "بائع الطفاية" الصعيدي يعرض منتجاته أمام السيسي في "تراثنا"

السبت 09 أكتوبر 2021 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: "بائع الطفاية" الصعيدي يعرض منتجاته أمام السيسي في "تراثنا"



القاهرة/سما/

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، حسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية.

وأظهرت الصور التي نشرها المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي لفعاليات افتتاح السيسي لمعرض "تراثنا"، تخصيص جناح لعرض منتجات البائع الصعيدي الفصيح، أيوب القاضي، المعروف بالفيديو الشهير "الطفاية دي".

وظهر أيوب في الصور وهو يشرح للرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار نبذة عن المنتجات التي يبيعها.

ن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قد تواصلت معه وتبنت موهبته وفكرته في الدعاية ودعمته بقرض حسن لإنشاء مشروع لإنتاج الطفايات والتحف والأنتيكات التي يقوم بإنتاجها منذ سنوات في منزله.

كما أشار إلى أنه عكف خلال الفترة الماضية على إنتاج أنتيكات يدوية للمشاركة في معرض "تراثنا".

#بائع الطفاية #الطفاية دي #عبد الفتاح السيسي #مصر

الأكثر قراءة اليوم

غزة : الاعلان عن تفاصيل الاتفاق مع مصر لاعادة اعمار القطاع

مصادر: هناك تقدم في محادثات القاهرة وهذه هي رؤية حماس بشأن صفقة التبادل وتثبيت التهدئة ..

مسؤول مصري : المباحثات مع حماس في القاهرة لم تفشل وتطورات هامة بملفي "صفقة التبادل والتهدئة"

شاهد.. بلدية غزة : هبوط كبير في المنطقة المتضررة في شارع بغداد بحي الشجاعية

تعرَف على ترتيب جواز السفر الفلسطيني عالميا وعربيا حسب مؤشر هينلي

صحيفة هآرتس : قائد الذراع البرية في جيش الاحتلال يشرح "لماذا لا يحتل الجيش قطاع غزة؟"

مؤرخ اسرائيلي: حرب تدمير شاملة على "إسرائيل" قادمة لا محالة

الأخبار الرئيسية

الشيخ جراح

تدخل “الشاباك” لمحاربة الجريمة “مصلحة مشتركة”.. والشيخ جراح أمام اختبار “العنب والناطور”

خح

تقرير: من دمشق إلى تل أبيب فجوهانسبرغ.. هذا ما فعله الموساد بالجنرال الإيراني

جيفارا

ابنة تشي جيفارا تتحدث عن زيارة والدها لغزة عام 1959: كان يقول.. يجب القتال الى جانب الشعب الفلسطيني

"كان" العبرية تكشف عن الوعود التي قطعتها حماس لمصر لانجاز ملف التهدئة وتبادل الاسرى

القذافي

"مهما فعلت ستفشل".. وثائق إسرائيلية: القذافي ضغط على السادات بغية إرجاء حرب أكتوبر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية