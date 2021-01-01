مصر: "بائع الطفاية" الصعيدي يعرض منتجاته أمام السيسي في "تراثنا"

القاهرة/سما/

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، حسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية.

وأظهرت الصور التي نشرها المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي لفعاليات افتتاح السيسي لمعرض "تراثنا"، تخصيص جناح لعرض منتجات البائع الصعيدي الفصيح، أيوب القاضي، المعروف بالفيديو الشهير "الطفاية دي".

وظهر أيوب في الصور وهو يشرح للرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار نبذة عن المنتجات التي يبيعها.

ن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قد تواصلت معه وتبنت موهبته وفكرته في الدعاية ودعمته بقرض حسن لإنشاء مشروع لإنتاج الطفايات والتحف والأنتيكات التي يقوم بإنتاجها منذ سنوات في منزله.

كما أشار إلى أنه عكف خلال الفترة الماضية على إنتاج أنتيكات يدوية للمشاركة في معرض "تراثنا".