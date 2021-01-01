للأسبوع الثاني على التوالي.. تظاهرات إسرائيلية ضد صفقة النفط مع الإمارات

القدس المحتلة / سما /

تظاهر إسرائيليون، مساء اليوم السبت، في عدة مناطق من مختلف المدن، للمطالبة بإلغاء الصفقة المبرمة مع الإمارات للسماح بنقل نفطها عبر إسرائيل إلى دول الغرب.

وبحسب قناة ريشت كان، فإن مئات النشطاء من منظمات مختلفة شاركوا للأسبوع الثاني على التوالي، في الوقفات التي نظمت في عدة مناطق، حيث رفعوا شعارات تطالب بإلغاء الصفقة لما لها من مخاطر عديدة وكبيرة.

وتمتنع حتى الآن الحكومة الإسرائيلية المصادقة على الصفقة المحتملة بين شركة نفط عسقلان – إيلات، والإمارات للسماح بنقل النفط.

وتدعم وزيرة حماية البيئة تمارا زاندبيرغ من حزب ميرتس، إلغاء الاتفاق الموقع بين الشركة والإمارات، وسط مخاوف من أن ذلك سيؤدي إلى أزمة سياسية بين الجانبين.