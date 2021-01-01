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الإغاثة الزراعية تبدأ مرحلة الاحتضان للمستفيدين من مشروع تمكين الشباب الفلسطيني

السبت 09 أكتوبر 2021 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإغاثة الزراعية تبدأ مرحلة الاحتضان للمستفيدين من مشروع تمكين الشباب الفلسطيني



رام الله / سما /

بدأت جمعية التنمية الزراعية (الاغاثة الزراعية) فترة الاحتضان لثلاثين مستفيدا ضمن مشروع “تمكين الشباب الفلسطيني في المناطق (ج )بطريقة مستدامة ومنصفة ضد كوفيد 19 من خلال القطاع الزراعي” الممول من مؤسسة التعاون الاسباني، وذلك في مركز نعيم خضر للتدريب والتنمية الريفية التابع للإغاثة الزراعية.

وكان اللقاء الاول تحت عنوان “مدخل الى ادارة المشاريع وادارة الوقت ومهارات الاتصال” ضمن سلسلة ورشات تدربية سيتم اعطاؤها للمستفيدين من المشروع.

وتهدف هذه الورشة التدريبية التي قام بإعطائها الدكتور معين الكوع الى تعزيز الالمام بمهارات الاتصال والتواصل للمتدربين، وزيادة قدرتهم على ادارة الوقت بالإضافة الى تزويدهم بالمفاهيم الاساسية لإدارة المشاريع.

يشار الى أن مشروع “تمكين الشباب الفلسطيني في مناطق (ج) بطريقة مستدامة ومنصفة في مواجهة covid- 19 من خلال الأعمال الزراعية” يستهدف الشباب من الفئة العمرية 19-35 الذين تعرضوا للبطالة بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما يهدف المشروع لتعزيز قدرات الفئة المستفيدة من خلال إكسابهم معارف ومهارات تقنية في مجال ادارة المشاريع الزراعية وذلك لتخفيف الاعتماد على الاستيراد، وتنمية القطاع التعليمي الفلسطيني، من خلال العمل على تطوير المناهج الدراسية بما يتلائم مع احتياجات سوق العمل الفلسطيني، بالإضافة الى تقديم دعم للشباب الفلسطيني بهدف ايجاد فرص عمل مدرة للدخل من خلال مشاريع صغيرة وخلق بيئة حاضنة للمبادرات الريادية الشبابية في المجال الزراعي ومساندة هذه المبادرات بشكل يضمن نجاحها.

#الاغاثة الزراعية

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