عزل أسيرين من حركة الجهاد الإسلامي بالزنازين الانفرادية

رام الله / سما /

عزلت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم السبت، أسيرين من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ونقلتهم للزنازين الانفرادية في سجن “عوفر ” القريب من رام الله.

وصرح الناطق باسم لجنة الطوارئ العليا لأسرى الجهاد، أن الاحتلال وضمن تصعيده المستمر ضد أبناء الحركة، قام بعزل هادي غوانمة وأحمد سلاطنة، بذريعة حرق أسرى “الجهاد” غرفة رقم (16) في قسم (22) في السجن،ويحتجزهما وسط ظروف تفتقر للحد الأدنى من الشروط الانسانية مع حرمانهما من كافة حقوقهما.

وطالب كافة الجهات الانسانية والحقوقية تحمل مسؤولياتها لوضع حد لاعتداءات وانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الأسرى خاصة أسرى الجهاد الإسلامي، منذ عملية نفق الحرية في سجن “جلبوع” قبل أكثر من شهر.