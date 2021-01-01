بالتعاون مع وزارة المالية: “مفتاح” تصدر موازنة المواطن للموازنة العامة 2021‏

رام الله / سما /

أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية “مفتاح” ‏بالتعاون مع وزارة المالية موازنة المواطن للموازنة العامة 2021، وهي عبارة عن وثيقة مبسطة تلخص ‏سياسات وتوجهات الحكومة معبر عنها بالبيانات والأرقام التي تتضمنها الموازنة العامة المقرة من قبل ‏الحكومة.‏

وأبرزت موازنة المواطن أهم معالم الموازنة العامة والتي تشتمل على صافي الإيرادات البالغة (13.6) مليار ‏شيكل، بينما بلغت النفقات العامة وصافي الإقراض (19.6) مليار شيكل، في حين بلغت الفجوة التمويلية ‏والتي تعتبر عجزاً في تغطية النفقات العامة للموازنة (3.7) مليار شيكل. كما وضحت حجم الدين العام منذ ‏مطلع العام 2021 والذي بلغ (7.5) مليار شيكل كدين داخلي بينما بلغ الدين الخارجي (4.3) مليار ‏شيكل.‏

وتوزعت مخصصات الموازنة العامة على قطاعات متعددة ومنها خدمات الجمهور حيث بلغت حصتها من ‏الموازنة العامة 23.2% فيما شكّل قطاع الأمن 19.3% يليه التعليم 17.4% ومن ثم الصحة 13% ‏والحماية الاجتماعية 12.7%. في حين كان نصيب الشؤون الاقتصادية 6.5% من مخصصات الموازنة ‏العامة، وتشكل حصة حماية البيئة ما نسبته 0.1% حيث تعتبر الأقل حظاً من مخصصات الموازنة بين ‏القطاعات كافة.‏

وتسعى “مفتاح” من خلال إصدار موازنة المواطن إلى تعزيز شفافية السياسات المالية العامة، وتمكين ‏المواطنين من الاطلاع وتتبع إعداد الموازنات العامة والإنفاق على البرامج المختلفة، وخاصة تلك التي تمس ‏احتياجاتهم اليومية من خدمات الحماية والتعليم والصحة، ومن جانب أخر تمكين المؤسسة الرسمية من ‏تطبيق معايير الشفافية الدولية.‏

كما وتعتبر موازنة المواطن من الوسائل الهامة التي تمكن المواطنين من المسائلة حول أهمية مشاركة ‏المواطنين وممثليهم في إعداد الموازنة العامة وتوزيع مخصصاتها وفقاً لأولويات واحتياجات المواطنين، في ‏حين، أن تعزيز انفتاح الحكومة في إعداد سياساتها المالية يعزز من كفاءة إدارة المال العام لما فيه مصلحة ‏المواطن الفلسطيني وتعزيز صموده. ‏