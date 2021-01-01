جمعية الرواد تطلق فعاليات مخيم مهّنتي للأطفال

بيت لحم / سما /

أطلقت جمعية الرواد للثقافة والفنون في مخيم عايدة اليوم السبت فعاليات مخيم “مهنتي” الأول من نوعه في محافظة بيت لحم والذي يضم أكثر من 35 طفلا وطفلة من أرجاء مخيم عايدة يشاركون في تجربة مميزة لاختيار مهن المستقبل .

“مهنتي”.. هو اسم البرنامج التدريبي الأول الذي تشرف عليه جمعية الرواد للثقافة والفنون من خلال مركزها المهني، ويتيح للأطفال من 8 إلى 15 عاما الإطلاع على القواعد الأساسية للمهن التي يرغبون بها و يتقمصون خلالها دور الأشخاص العاملين لاكتساب خبرات عملية في المجال الذين يريدون العمل به مستقبلا.

ويحمل البرنامج صبغة تربوية وتعليمية وترفيهية في الآن ذاته ويساعد الأطفال في اكتشاف مواهبهم وتنميتها وتدريبهم عليها، ليشقوا طريقهم نحوها مستقبلا.

يتلقى الأطفال تدريبات عملية في مهن تتعلق بمجالات متعددة منها الإعلام وفنون طهي المأكولات وعمل الإطفاء وشرطة المرور وفنيي النجارة والألمنيوم وقص الشعر وغيرها من المجالات التي يرغب الأطفال بتجربتها ، ويتم توجيههم من خلال عقد ورش ولقاءات مباشرة مع أصحاب المهن في مواقعهم .

من جهته قال مدير عام جمعية الرواد الدكتور عبد الفتاح ابو سرور أن فكرة مخيم مهنتي أتت لتكّون لدى الأطفال شغف وحلم بالعمل في مهنة ما في المستقبل، والأهل والبيئة المدرسية وحدهما لا يستطيعان اكتشاف مواهب الأطفال وكيفية تثبيت تلك الموهبة لديهم وتنميتها، لذلك ابتكرنا طريقة جديدة لاكتشاف مواهب الأطفال وتنميتها”.



يضيف “أردنا من خلال هذا المخيم تأسيس جيل مهني وتقريب الأطفال من المهن التي يحبونها ويحلمون بالعمل فيها، وتم اطلاعهم على مهن متنوعة بشكل عام ويتم التركيز على المهن الأساسية للمخيم بنسخته الأولى وتطبيق جميع المعلومات التي اكتسبوها خلال الجولات والورش التدريبية لتثبيتها في أذهانهم .

وألتقى أطفال مخيم مهنتي بفريق مهنتهم الأولى وهي ” الصحافة ” مع فريق الإعلام في جمعية الرواد الذي قدم للأطفال صورة كاملة عن مهنة الصحافة ومجالاتها وحظي الأطفال بتجربة عمل موقع تصوير متكامل لفيلم قصير وإدارة عملية الإنتاج قام خلالها الأطفال بتوزيع الأدوار فيما بينهم وإجراء تطبيق عملي على الإنتاج الفيلمي .