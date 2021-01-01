صحة غزة: التطعيم بالجرعة الثالثة سيبدأ الشهر المقبل

غزة / سما /

قال رامي العبادلة مدير وحدة السلامة ومكافحة العدوى بوزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن البدء بتطعيم الجرعة الثالثة للقاح كورونا سيكون في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

وأوضح العبادلة في تصريح صحفي له، أن الجرعة الثانية ستعطى لفئات محددة من الجمهور وهم مقدمي الخدمة الصحية والكبار في السن فوق 55 سنة وذوي الأمراض المناعية والمزمنة وللأشخاص الأكثر عرضة للإصابة والخطر.

وأشار إلى أن عدد الحاصلين على الجرعتين الأولى والثانية في القطاع يصل عددهم لـ173 ألف مواطن، أي 14% من أفراد المجتمع، أما الحاصلين على الجرعة الأولى فقط فعددهم 440 ألف مواطن، أي 37% من أفراد المجتمع.

وكانت الوزارة بغزة أعلنت يوم الخميس الماضي عن بدء تنفيذ استحقاق الجرعة الثالثة (التنشيطية) من لقاح كوفيد 19، لمختلف أنواع اللقاح التي تم تلقيها سابقًا.